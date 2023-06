Aż odjęło nam mowę po zobaczeniu, jak bardzo zmienił się Krzysztof Radzikowski! Aż trudno rozpoznać gwiazdora Gogglebox TTV, co za metamorfoza

Bez dwóch zdań gala XTB KSW Colosseum 2 to wydarzenie, które wzbudza ogromne emocje już od kilku miesięcy. Szefowie federacji chcąc pobić pierwszą galę, która odbyła się na PGE Narodowym w 2017 roku postanowili skompletować jeszcze bogatszą kartę walk, na której znalazły się największe gwiazdy, na czele z Mariuszem Pudzianowski, Arturem Szpilką, Michałem Materlą, Mamedem Khalidovem, czy Arkadiuszem Wrzoskiem. Takie ruchy musiały wygenerować olbrzymie koszty i okazuje się, że wygenerowały największe w historii organizacji.

Szef KSW wprost o budżecie na galę XTB KSW Colosseum 2! Nie zostawił złudzeń, takich pieniędzy jeszcze nie było

Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW został zapytany przez Artura Mazura z "WP Sportowe Fakty" tuż po ceremonii ważenia przed XTB KSW Colosseum 2 wprost o to, ile kosztuje organizację wydarzenie na Narodowym. O ile jasnej kwoty Lewandowski nie podał, to dziennikarz przybliżył fanom ile może wynosić budżet KSW na to przedsięwzięcie.

KSW wydało na galę na Narodowym miliony złotych! Szef federacji przyznał to otwarcie, przy XTB KSW Colosseum 2 padł rekord

- Oczywiście będzie to najdroższa gala, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy - wyznał krótko jeden z włodarzy federacji. Dotychczasowy rekord, który KSW ustanowiło podczas pierwszej gali na Narodowym wynosił 7,5 mln złotych. Opierając się na zarobkach chociażby Mariusza Pudzianowskiego i Mameda Khalidova można więc założyć, że federacja mogła wydać na XTB KSW Colosseum 2 nawet kilkanaście milionów złotych.