Kuriozalny koniec walki Schreiber – Jaroniewska na CLOUTMMA 5! Wszyscy byli w szoku po tym, co zobaczyli w klatce

Mariusz Pudzianowski odpowiedział na wyzwanie "Bestii"! Pudzian rwie się do walki, to byłby wielki hit w świecie MMA

To byłoby epickie starcie

Marianna Schreiber poddała walkę już w 1. rundzie!

Już na samym początku walki to Wiktoria Jaroniewska ruszyła do przodu i spychała Schreiber do obrony. Marianna wyraźnie nie radziła sobie z naporem rywalki, dość rozpaczliwie się broniąc, próbując odrzucić ją m.in. niskimi kopnięciami. W pewnym momencie sędzia przerwał pojedynek, bo Schreiber chroniła się przed atakami Jaroniewskiej mając ręce wyciągnięte przed siebie z wystawiony palcami. Ale walka już nie została wznowiona, bo po krótkiej rozmowie ze Schreiber sędzia zakończył pojedynek!

Początkowo wydawało się, że Marianna Schreiber po prostu poddała walkę, a komentatorzy sugerowali, że być może miały na to wpływ względy mentalne. Ostatecznie sama Marianna Schreiber po walce wyjaśniła, że odniosła kontuzję i po kilku kopnięciach, jakie wyprowadziła, noga zaczęła boleć ją tak bardzo, że ta wycofała się z walki. Fanom zgromadzonym w katowickim Spodku nie spodobała się cała sytuacja i żegnali oni zawodniczkę wielkimi gwizdami.