Łukasz "Juras" Jurkowski nie wytrzymał po porażce Jana Błachowicza! Poszedł po bandzie, w mocnym wpisie mówi o oszustwie

Joanna Jędrzejczyk bez ogródek po porażce Jana Błachowicza! Powiedziała to na antenie, padły ważne słowa

Ewentualna wygrana z Alexem Pereirą miała po raz kolejny przybliżyć Jana Błachowicza do pasa mistrzowskiego federacji UFC, który "Cieszyński Książę" utracił na rzecz Glovera Teixeiry. Niestety, podczas gali UFC 291 w Salt Lake City to Brazylijczyk okazał się lepszy zdaniem sędziów, co wywołało falę gwizdów na trybunach. Po porażce Polaka nie zabrakło oczywiście licznych komentarzy, a na jeden z nich zdecydowała się m.in. Joanna Jędrzejczyk, która gościła w studiu "Polsatu Sport", kierując bardzo ważne słowa w kierunku Błachowicza. Na mocniejszy wpis zdecydował się z kolei Łukasz "Juras" Jurkowski.

Mocny wpis Łukasz "Jurasa" Jurkowskiego po przegranej Jana Błachowicza! Otwarcie mówi o oszustwie

Jan Błachowicz zdecydowanie był lepszy w pierwszej rundzie, jednak po początkowej dominacji w drugiej odsłonie oddał inicjatywę Brazylijczykowi, przez co najważniejsza okazała się ostatnia, trzecia runda. "Cieszyński Książę" pokusił się tam o efektowne obalenie, jednak nie zadawał zbyt wielu ciosów z góry. Zdaniem Jurkowskiego jednak, ostatnia odsłona powinna zostać oceniona jako wygrana przez Polaka. Sędziowie zdecydowali jednak, że to Brazylijczyk okazał się lepszy. To wywołało mocny wpis.

- 29-28 dla Janka. Okradli go ze zwycięstwa. Pierwsza i trzecia runda Jego. Fuck it😞 Trzymaj się @janblachowicz . Jesteśmy z Tobą na zawsze👊🏻 - napisał błyskawicznie po walce Jurkowski na swoim Instagramie nie mogąc pogodzić się z decyzją sędziów, podobnie jak wielu kibiców w hali w Salt Lake City, którzy gwizdali na Pereirę przez cały jego wywiad w klatce.