Mamed Khalidov krótko w sprawie Roberto Soldicia! Wypalił jak z armaty, wysłał jasny komunikat

Niemal równo po swojej ostatniej walce z Roberto Soldiciem, Mamed Khalidov znów wejdzie do klatki federacji KSW, znów w Arenie Gliwice, by tym razem zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim. Na krótko przed starciem Khalidov - Pudzianowski, legenda KSW zgodziła się na obszerny wywiad, w którym m.in. Mamed opowiedział, czy ma jakiekolwiek obawy przed walką z Pudzianowski, ale także miał okazję zdradzić, jak obecnie podchodzi do sprawy z Roberto Soldiciem, który najpierw obiecał mu rewanż, by później odejść z KSW. Khalidov nie potrzebował zbyt wiele czasu na zastanowienie się.

Mamed Khalidov wprost o Roberto Soldiciu! Nie potrzebował czasu do namysłu, odpowiedź była ekspresowa

Legenda federacji KSW początkowo nie ukrywała, że odejście Soldicia z KSW bez rewanżu jest nietaktowna, jednak obecnie wszystkie emocje zeszły już z Khalidova, który nie czuje żalu w kierunku "Robocopa" pomimo tego, że nie miał okazji powtórnego zmierzenia się z nim po potwornym nokaucie, jaki miał miejsce na gali KSW 65 w grudniu ubiegłego roku.

- Temat skończony. Nie wracajmy do tego już. Chłopak idzie swoją drogą (...) Nie dotrzymał słowa, ale dobra. Powiem Ci przeszło mi. Nie mam już do niego żalu. Stało się, młody jest, nie będę się napinał. Ok, powodzenia, niech dalej idzie swoją drogą. Nie ma żadnej złej krwi - powiedział Mamed Khalidov w rozmowie z Michałem Rogozińskim przed starciem z Mariuszem Pudzianowskim, do którego dojdzie już 17 grudnia w Arenie Gliwice.

