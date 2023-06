Marcin Najman będzie walczył na Clout MMA? Dostał już propozycję, pierwsza gala szybciej, niż się spodziewamy?

Po nagłym zamrożeniu wszelkiej działalności High League środowisko freak-fightów zostało ze sporą dziurą, którą bardzo szybko chce wykorzystać m.in. Clout MMA – nowa federacja, której twarzami zostali Lexy Chaplin i Sławomir Peszko, czyli zestawienie dość egzotyczne, nawet jak na warunki freak-fightów. Okazuje się, że duża część zawodników, która miała wystąpić właśnie na High League 7, odwołanej niedawno gali, może pokazać się na Clout MMA. Jak podaje portal Sport.pl, Marcin Najman, który miał bić się na High League 7, dostał już propozycję walki na Clout MMA i wyraził zainteresowanie dołączeniem do tej federacji.

Marcin Najman pierwszym z wielu, który zamieni High Leage na Clout MMA?

Marcin Najman już kilkukrotnie kończył karierę i wracał. Od wielu miesięcy „El Testosteron” jest rozchwytywanym zawodnikiem i w połowie czerwca miał wziąć udział w turnieju na High League 7. Już wiadomo, że ta gala się nie odbędzie i wielu zawodników chętnie znajdzie szybkie zastępstwo, a wśród nich jest „El Testosteron”.

– Właśnie dostałem propozycje walki w Clout MMA i to na bardzo ciekawe zestawienie. Jestem otwarty by w tej organizacji i z tym rywalem zawalczyć. Nie mogę powiedzieć kto to jest, ale wiecie, z kim się lubię i nie lubię – powiedział Najman w rozmowie ze Sport.pl, co wskazuje, że lada moment może być jednym z pierwszych zawodników na premierowej gali Clout MMA 1. „El Testosteron” zapowiedział także, że jego walka i cała gala może dojść do skutku szybciej, niż się wydaje. Na oficjalne informacje wciąż jednak czekamy.