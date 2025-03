Marcin Najman nie zostawił suchej nitki na Jurkowskim

Zanim Marcin Najman zrobił tournée po wszelkich polskich federacjach freak-fightowych, z FAME MMA na czele, to przygodę z innymi sztukami walki, niż boks, zaczynał w KSW. Tam stoczył dwie walki – w 2009 i 2010 roku – i obie przegrał. Najpierw z Mariuszem Pudzianowskim, co była pewną sensacją, bo choć obaj debiutowali w formule mieszanych sztuk walki, to przecież Najman wnosił do ringu (wtedy walki w KSW toczone były jeszcze w ringu) ogromne doświadczenie bokserskie. To podczas tego starcia padły słynne słowa Łukasza Jurkowskiego „kłopoty, kłopoty Najmana”. Drugą i ostatnią walką „El Testosterona” w KSW była ta z Przemysławem Saletą, również przegrana w pierwszej rundzie. I choć było to niemal 15 lat temu, to Najman wciąż ma... żal do Jurkowskiego, jak ten komentował jego występ.

Marcin Najman udzielił niedawno wywiadu kanałowi FANSPORTU TV. W pewnym momencie prowadzący stwierdził, że „Juras” to dobry komentator, co niespodziewanie bardzo obruszyło „El Testosterona”. Jego zdaniem komentator KSW był stronniczy podczas jego walki z Saletą i przez to nie zgadza się z pozytywną oceną Jurkowskiego. – No przestań, wypluj to słowo! Co on jest dobry? A oglądałeś moją walkę z Saletą? Pierwszą, którą on komentował. Przecież on nie ma pojęcia o komentowaniu! On się w ogóle, k…wa, do tego nie nadaje! Już pomijając to, że sepleni, to merytorycznie, on się do tego nie nadaje – przekonywał Najman.

Przypomniał on, że Jurkowski pomagał Salecie w przygotowaniach do walki. – To jest facet, który nie panuje nad emocjami. A komentator powinien być obiektywny. Nigdy nie powinien włączać w to prywatnych emocji. To, że on przygotowywał Saletę do walki ze mną, to jeszcze nie upoważniało go, żeby w ten sposób się na mój temat wypowiadać. Zwykłe dno! Jaki komentator… – zakończył Marcin Najman.

