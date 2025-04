Mariusz Pudzianowski odpowiedział Jayowi Silvie! Pudzian napisał wprost, co myśli o rewanżu

Marcin Najman do tej pory jeszcze nigdy nie przegrał w Częstochowie. W swoim rodzinnym mieście wygrywał wszystkie pojedynki. Aż do 5 kwietnia 2025 roku i gali FAME 25! W Hali Sportowej „Cesarz” mierzył się z duetem braci Neffatich. Na konferencjach i ceremonii ważenia zapowiadał, że będzie to dla niego łatwa przeprawa. Tak się jednak nie stało! Najman został czterokrotnie powalony na deski i ostatecznie przegrał przed czasem w drugiej rundzie.

Po zakończonym pojedynku podziękował kibicom za doping, a fani nagrodzili go brawami za jego słowa. - Moja kariera zbliża się do końca nieuchronnie. Ja mam już 46 lat, zbliżam się do końca mojej kariery, ale jeszcze jedną walkę, jeden na jeden, chcę zrobić – przyznał w klatce.

Najman wyzwał „Apostoła Tomasza” na pojedynek

Marcin Najman w wywiadzie po walce przyznał, że chciałby stoczyć jeszcze jeden pojedynek, wyzywając na starcie na pięści „Apostoła Tomasza”.

- Jest taki jeden, apostoł Tomasz. Bardzo mi to przeszkadza, że jest taki antychryst. Chciałbym wygonić z niego całe zło – mówił w klatce na gorąco po walce Marcin Najman.

Kogo miał na myśli? Niektórzy mogliby pomyśleć, że chodzi o Tomasza Adamka, który jest bardzo wierzący i wielokrotnie swoją wiarę katolicką ogłaszał publicznie. Marcin Najman wyzwał do starcia kontrowersyjnego Tomasza Dorożałę. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać!

- Najman, od deb*li wyzywasz. Od antychrystów wyzywasz. Od zwodzicieli i oszustów mnie wyzywasz, a z ciebie to taki wierzący jak z koziej d**y trąba, poganinie jeden. Może przyjaciele czas walnąć tego diabła w mor*ę z apostolską miłością – powiedział Tomasz Dorożała w mediach społecznościowych.

Kim jest Tomasz Dorożała?

Tomasz Dorożała to założyciel „Służby Apostolskiej Ogień Przebudzenia”. Jak czytamy na jednym z jego profili, „uzdrawia chorych, wypędza demony, głosi ewangelię, naucza Bożego Słowa. To proroczy kaznodzieja niosący przesłanie duchowego przebudzenia. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem.”.