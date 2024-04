i Autor: Instagram/Marcin Najman

Ważne spostrzeżenie

Marcin Najman z jasnym przekazem do Arkadiusza Tańculi! "Cesarz" musiał na to zareagować, imprezowy nastrój byłego pięściarza

RoSz 16:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Marcin Najman bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd na polskiej arenie gal freak fightowych. "Cesarz" po ostatnim starciu z Jackiem Murańskim musiał trafić do szpitala, gdzie przeszedł rekonstrukcje oczodołu. "El Testosteron" wrócił do pełni zdrowia, co dobrze widać w mediach społecznościowych, na których udostępnił nagranie, gdzie nawiązał do utworu Arkadiusza Tańculi.