Marcin Najman zabrał głos tuż przed konferencją High League. Ten mem z Jackiem Murańskim rozwali was na łopatki, pękamy ze śmiechu

Już dzisiaj dojdzie do wydarzenia, na które czekają wszyscy fani polskiego freak-fightu. Na konferencji przed galą High League dojdzie do spotkania między Jackiem Murańskim a Marcinem Najmanem, którzy nie żyją w wyjątkowo pokojowych stosunkach. Najman tuż przed rozpoczęciem wydarzenia postanowił podkręcić atmosferę i zamieścił na swoich mediach społecznościowych publikację, odnoszącą się do spotkania z kontrowersyjnym zawodnikiem gal freak-fightowych.

Marcin Najman z zabawnym memem przed spotkaniem z Jackiem Murańskim. Podkręcił atmosferę

Pięściarz na swoich mediach społecznościowych zamieścił zabawnego mema, który jasno pokazuje, z jakimi oczekiwaniami na spotkanie między nim a Jackiem Murańskim czekają wszyscy fani. Jak jednak zaznaczył, zamierza się zachowywać spokojnie, co jednak nie oznacza jednak, że nie chciałby stoczyć z nim pojedynku.

- Moi drodzy nie oczekujcie, że rozbije jutro Starej Gangrenie ten jego zakuty łeb. Będą to oglądali również młodzi ludzie. Po prostu nie wypada.Ale mam nadzieje,że wylosuje go w pierwszej rundzie Grand Prix High League. A w klatce zapłaci za każdą krzywdę, którą sprawił dzieciom. - napisał Marcin Najman na swoich mediach społecznościowych.