Legendarny Brazylijczyk wypalił bez zastanowienia o Piotrze Zielińskim przed finałem Ligi Mistrzów. Wymowne słowa

Zapowiada się walka do ostatnich minut! W wyścigu o trofeum Ligi Mistrzów zostały dwie drużyny: Inter i PSG. Dla włoskiej ekipy jest to idealna szansa, aby po 15 latach ponownie wznieść puchar ku górze, natomiast ich rywale polują na pierwszy tytuł w tych prestiżowych rozgrywkach.

Inter - PSG emocje gwarantowane! Finał Ligi Mistrzów

Inter bardzo dobrze spisywał się w całych rozgrywkach Ligi Mistrzów, notując tylko jedną porażkę. Podopieczni Simone Inzaghiego na swojej drodze wyeliminowali takie potęgi jak: Bayern Monachium czy Barcelona. PSG też nie miało łatwej drogi, a w 1/8 finału uporali się z Liverpoolem, natomiast drogę do finału wywalczyli po zaciętym spotkaniu z Arsenalem.

🚨🔵| It’s UEFA Champions League Final Day! ⚔️💥! 🔴🔵 PSG vs Inter – The battle begins!💬 Who are you supporting?#UCLfinal #PSGINT pic.twitter.com/lNea5HLIhA— Fabrizio Romano (Parody) (@fabrizoromanoz) May 31, 2025

Roberto Carlos skomplementował Piotra Zielińskiego! Brazylijczyk powiedział to od razu

Roberto Carlos pojawił się w monachijskiej hali SAP Garden. Dzień przed finałem Ligi Mistrzów został zorganizowany specjalny turniej, na którym pojawiło się wiele legend ze świata piłkarskiego. Na boisku pojawili się m.in. Luis Figo, Kaka, Lothar Matthaeus, Andres Iniesta, a także Franck Ribery.

Carlos w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" został zapytany o Piotra Zielińskiego. Brazylijczyk w wymownych słowach wypowiedział się na temat Polaka.

- To bardzo dobry piłkarz. Życzę powodzenia obu drużynom, natomiast w przeszłości występowałem w Interze i to był piękny czas. Rozmawiałem dziś o tym z Estebanem Cambiasso, który też grał w zespole z Mediolanu. Trzymamy kciuki za Inter. To pierwszy klub, który otworzył mi drzwi. Mam nadzieję, że zagrają dobre spotkanie - powiedział legendarny piłkarz.

Carlos w przeszłości występował w barwach Interu, dlatego nic dziwnego, że to właśnie ekipie z Mediolanu będzie kibicował w trakcie sobotniego finału.