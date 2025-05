Boniek: Rzuty karne w finale Ligi Mistrzów? Lepiej, żeby do tego nie doszło

Swoimi przemyśleniami na temat nadchodzącego finału podzielił się Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, który w rozmowie z TVP Sport nie tylko przewidział wynik meczu, ale też przeanalizował mocne strony obu zespołów.

– Uważam, że będzie 1:1 i rzuty karne, ale lepiej, żeby do tego nie doszło, bo Donnarumma jest nieprawdopodobny, jeśli chodzi o bronienie "jedenastek" – stwierdził Boniek, który kilka dni wcześniej z trybun obserwował finał Ligi Konferencji Europy rozgrywany we Wrocławiu.

Boniek o PSG-Inter: zdecydują niuanse

– Głowa podpowiada, że to może być bardzo atrakcyjne widowisko dla kibiców. Obie drużyny chcą atakować bramkę rywala. PSG po odbiorze natychmiast szuka Dembele, Hakimiego czy Kwaracchelii – oni od razu podłączają się do akcji i suną do przodu, by jak najszybciej znaleźć się w okolicach pola karnego rywala. Ale Inter to samo. Gra bardzo skutecznie w defensywie, a po odzyskaniu piłki wyprowadza zabójcze kontry – ocenił. – Zapowiada się ciekawe spotkanie, w którym nie jest łatwo wskazać faworyta. PSG od lat marzy o Champions League, ale zespół z Mediolanu tak samo. Zadecydują niuanse – dodał.

Polscy kibice z pewnością liczą na występ Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, którzy mogą dołączyć do Roberta Lewandowskiego – triumfatora Ligi Mistrzów z 2020 roku. Czy będą kluczowymi postaciami w drużynie Simone Inzaghiego?

A więc co z Zielińskim i Zalewskim?

– W finale [Zieliński i Zalewski] raczej nie zagrają od pierwszej minuty. Może wejdą po przerwie albo w dogrywce i odegrają ważną rolę – ocenił Boniek. – Kiedy grają, spisują się bardzo dobrze, ale nie wiem, czy Piotrek jest zadowolony z liczby minut, którą dostawał. Trzeba pamiętać, że leczył poważną kontuzję, więc trudno mi się odnosić do tej kwestii. Nie byłbym zaskoczony, gdyby doszedł do wniosku, że po sezonie należy zmienić klub i wybrał kierunek "ekonomiczny", a nie sportowy – podsumował były reprezentant Polski.

Niezależnie od wyniku, finał Ligi Mistrzów 2025 ma szansę przejść do historii – czy to jako pierwszy triumf PSG, czy też jako ukoronowanie sezonu Interu z udziałem dwóch Polaków. Emocje gwarantowane.

