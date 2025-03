Marcin Wrzosek pokazał, co wyciągnięto mu z kolana. Zabrał głos w sprawie leczenia po fatalnej kontuzji

Arkadiusz Tańcula naprawdę to sobie zrobił! Ogromny tatuaż powstawał kilka dni. Boli od samego patrzenia

Marcin Wrzosek z planem na leczenie, padła konkretna data

Przypomnijmy, że Marcin Wrzosek wygrał w pierwszej walce na turnieju FAME 24 z Pawłem Tyburskim. Po walce na arenę wszedł brat Pawła, Piotr Tyburski i wyściskał Wrzoska (panowie mają dobry kontakt). To jednak nie był koniec, bo Tyburski wpadł na pomysł, żeby dla żartu... obalić Wrzoska! Jak się okazało sytuacja zakończyła się zerwaniem więzadeł w kolanie „Polish Zombie”. Ten załamany trafił do szpitala i nawet zastanawiał się, czy nie będzie musiał zakończyć kariery. Teraz były mistrz KSW walczy o powrót do zdrowia i przekazał właśnie najnowsze wieści, dotyczące swojego leczenia.

Marcin Wrzosek w pierwszym wywiadzie po aferze na FAME 24: Underground! „Nieśmieszny żart” | Andrzej Kostyra

Marcin Wrzosek o dramatycznej kontuzji na FAME 24 | Andrzej Kostyra

Warto wspomnieć, że FAME MMA nie zostawiło Wrzoska samemu sobie. Nie dość, że dostał dodatkową wypłatę za walkę, to jeszcze fundusze na leczenie a nawet... zatrudnienie w federacji w innej roli na czas leczenia. Teraz pokazał, jakie są plany na wspomniane leczenie. W środę, 11 marca, Marcin Wrzosek udostępnił na swoim profilu na Instagramie wymowne zdjęcie z opisem. Pokazał on dwie strzykawki wypełnione jasnobrązowym płynem – To mi ściągnęli dzisiaj z kolana – napisał, dodając emotikonę. Wyjawił też, kiedy przejdzie zabieg. – 26.03 rekonstrukcja więzadła i naprawa łąkotek, trzymajcie kciuki – poprosił „Polish Zombie”.

Marcin Wrzosek usłyszał druzgocącą diagnozę. Wszystko się zawaliło. Jest gorzej niż przypuszczano