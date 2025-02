Marcin Wrzosek w pierwszym wywiadzie po aferze na FAME 24: Underground! „Nieśmieszny żart” | Andrzej Kostyra

Wiadomo, co z Marcinem Wrzoskiem po kontuzji po ataku Tyburskiego! FAME MMA reaguje na dramat zawodnika

Marcin Wrzosek we vlogu Andrzeja Kostyry

Marcin Wrzosek (38 l.) przeżył prawdziwy dramat na gali FAME 24. "Polski Zombie" pokonał Pawła Tyburskiego, a po chwili zamiast radości na jego twarzy wypisała się rozpacz. Brat bliźniak "Tyboriego", Piotr Tyburski, podniósł Wrzoska po walce i rzucił nim na matę. W ten sposób chciał pogratulować mu wygranej, a cała sytuacja miała wyjść zabawnie. Ostatecznie zakończyła się wizytą na SOR i zerwanymi więzadłami. - Jak mam się czuć? Upadł na mnie całym ciężarem ciała. Dlaczego on mnie po prostu nie podniósł i nie postawił z powrotem? - mówił rozczarowany i zdenerwowany Wrzosek.

Były zawodnik KSW był jednym z faworytów turnieju gali. W półfinale mierzyłby się z Alberto, późniejszym zwycięzcą turnieju (w półfinale znokautował Oskara Wierzejskiego, a w finale znokautował Gracjana Szadzińskiego). Jak udało nam się dowiedzieć, Wrzosek ma otrzymać od FAME powiększoną wypłatę, pieniądze na rehabilitację i pracę w organizacji na okres powrotu do zdrowia.

Marcin Wrzosek pojawił się we vlogu Andrzeja Kostyry, gdzie opowiedział o całej sytuacji. - Jeśli to miał być żart, to z kategorii tych nieśmiesznych - przyznał wprost "Polish Zombie".

