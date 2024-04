Mariusz Pudzianowski dostał niewybredne pytanie o samotność. Gwiazdor KSW nie zwlekał z odpowiedzią. Szczerze i krótko

W świecie mediów społecznościowych Mariusz Pudzianowski czuje się jak ryba w wodzie, dzięki czemu jeszcze łatwiej mu tworzyć więź ze swoimi wiernymi fanami, którzy bacznie obserwują, co dzieje się w życiu i karierze "Pudziana". Niedawno mogli dostać niespodziewane informacje pośrednio odnoszące się do jego kolejnej walki. Gwiazdor federacji KSW regularnie też pokazuje internautom, jak ciężko zasuwa na treningach, publikując kolejne relacje i filmy, podczas których wykonuje ćwiczenia z wielkimi obciążeniami. Jeden z ostatnich takich postów sprawił, że pewien fan postanowił zapytać go wprost o to, czy nie czuje się samotny ćwicząc w zaciszu swojej własnej siłowni, zamiast w klubie, gdzie znajdowałyby się jeszcze inne osoby.

- ŚRODA zaliczona ufff ciężko było ale tak musi być - napisał pod filmem z treningu Mariusz Pudzianowski, czym wywołał komentarz jednego z fanów. - Nie nudzi się Tobie ćwiczenie samotnie? - dopytywał w sekcji komentarzy mężczyzna. Jak się okazało, na odpowiedź od gwiazdora KSW nie musiał długo czekać.

- Od zawsze trenuje samemu - odparł krótko "Pudzian" jasno dając do zrozumienia, że na przestrzeni lat przyzwyczaił się do samotnego przebywania w siłowni i skupianiu się przede wszystkim na wykonywaniu kolejnych, zaplanowanych przez siebie ćwiczeń.

