Mariusz Pudzianowski nie mógł już tego dłużej znieść. Doszło do pobicia i trafił do więzienia

Mariusz Pudzianowski wielką popularnością w Polsce cieszy się nieprzerwanie od wielu lat. Pierwszy większy rozgłos potężnie zbudowany mężczyzna zyskał dzięki zwycięstwom w zawodach strongmanów. "Pudzian" ma w swoim dorobku mistrzostwa świata w zmaganiach najsilniejszych mężczyzn na świecie. Później rozpoczął przygodę z MMA, a jego mariaż z federacją KSW trwa do dzisiaj. Choć ostatnio Pudzianowski przegrał na PGE Narodowym w głośnej walce z Arturem Szpilką, to z pewnością nie ubyło mu fanów. Nie wszyscy kibice wiedzą jednak, że "Pudzian" ma też za sobą ciemniejszy okres w swoim życiu. W 2000 roku sąd skazał go na 19 miesięcy więzienia za pobicie. Niedługo później sam wojownik spowiadał się z tego w jednym z wywiadów.

Dlaczego Pudzianowski siedział w więzieniu?

Według swojej wersji Mariusz Pudzianowski poszedł siedzieć, ponieważ nie mógł już dłużej znieść bezlitosnego traktowania jednego z młodych chłopaków. Miał się tego dopuszczać jeden z lokalnych bossów, mający spore koneksje. O wszystkim czytamy w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z 2004 roku. - Do aresztu śledczego wsadził mnie miejscowy boss - zaczął opowieść sportowiec. - Jest człowiekiem bardzo bogatym, bardzo wpływowym i wyjątkowo brutalnym - kontynuował, by później przejść do konkretów.

Mariusz Pudzianowski szczerze o pobiciu

- Właśnie poszło o tę brutalność, bo nie mogłem patrzeć, jak znęcał się nad osiemnastoletnim chłopakiem. Bił go, aż chłopak udał. Potem skopał leżącego i stanął mu butem na twarzy. Właśnie ta scena z butem wyprowadziła mnie z równowagi - przyznał w wywiadzie po latach od feralnych wydarzeń Pudzianowski.