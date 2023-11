Pot sam zaczął spływać nam z czoła po tym, co Krzysztof Radzikowski wyczyniał z ukochaną. Zdjęcie z prywatnych wygibasów trafiło do sieci

Mariusz Pudzianowski bez dwóch zdań zalicza się do grona najbardziej aktywnych gwiazd w mediach społecznościowych, a na jego profilach m.in. na Instagramie co rusz pojawiają się kolejne posty oraz relacje. Gwiazdor federacji KSW przede wszystkim pokazuje swoim fanom to, co dzieje się u niego w ciągu dnia, jak również zachęca ich do podjęcia wszelakich działań i motywuje. Nie brakuje również postów, w których "Pudzian" dzieli się z internautami radami życiowymi, tak jak ostatnio.

Przestroga Mariusza Pudzianowskiego. Zwrócił się do fanów ze specjalną wiadomością

W wielu wywiadach oraz relacjach w mediach społecznościowych Mariusz Pudzianowski jasno dawał do zrozumienia, że nie tylko żyje według jasno określonych zasad, których przestrzega, ale również dba o swój komfort psychiczny i to, jacy ludzie go otaczają. O tym ostatnim "Pudzian" postanowił przypomnieć kierując do swoich fanów bardzo ważne słowa, które mogą zmienić ich życie.

Mariusz Pudzianowski nie mógł siedzieć cicho! Ważna przestroga popłynęła z ust gwiazdora KSW. Krótki komunikat

- Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy nie widzą nic złego w swoich działaniach, ale dostrzegają każde zło w Tobie - napisał krótko na Instagramie gwiazdor federacji KSW przypominając swoim fanom, że nie każdy kto pojawia się w ich życiu chce dla nich dobrze i należy selekcjonować jednostki, z którymi mamy kontakt.