Mariusz Pudzianowski odpowiedział na poważne zarzuty! Nie mógł tak tego zostawić. Wymowniej już się nie da

W czasie swojej sportowej kariery, Mariusz Pudzianowski zyskał nie tylko ogromną rozpoznawalność, ale również niemałe środki finansowe, dzięki których były strongman i jeden z największych gwiazdorów federacji KSW może żyć na bardzo dobrym poziomie, a przy okazji wciąż spełniać się w sporcie oraz biznesie. Legendarny siłacz jest dość wymagającym, lecz sprawiedliwym szefem i wielokrotnie pokazywał, że sam również chętnie garnie się do pracy, chociażby wsiadając za kierownicę ciągnika siodłowego i wyruszając w trasę. To jednak w przeszłości było podważane przez uszczypliwych internautów, co Pudzianowski postanowił wyjaśnić raz na zawsze.

Na Instagram Stories na profilu Mariusza Pudzianowskiego pojawiło się bowiem kilka nagrań, na których widać siłacza prowadzącego ciężarówkę oraz moment załadunku przyczepy w jego ciągniku siodłowym. Gwiazdor KSW skorzystał również z okazji i zwrócił się do internautów jasno dając do zrozumienia, że nigdy jego zachowanie nie jest na pokaz i w przypadku jego pracy nie jest inaczej.

- Jak to niektórzy kierowcy mówią, że Pudzian to tylko udaje. Wsiada do samochodu, na podwórku zrobi sobie zdjęcie i to wszystko. A tak jak widać – rozpięcie plandeki, załadowanie, zaraz spięcie pasami i to takie udawanie u Mariusza jest… Niby udawanie i cały dzień zleci - śmiał się pod nosem Mariusz Pudzianowski potwierdzając, że naprawdę wyrusza on w różne trasy podobnie, jak jego pracownicy.