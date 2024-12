Mariusz Pudzianowski został dokładnie zbadany! Naukowiec aż złapał się za głowę!

Mariusz Pudzianowski stoczył już 27 walki w formule MMA. 17 z nich wygrał, ale ostatnio zanotował dwie kolejne porażki - z Mamedem Khalidowem i Arturem Szpilką. Pudzian mimo już 47 lat na karku wciąż ma niespożytą energię i nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Ostatnio z powodu przemęczenia musiał zrezygnować z występu na wielkiej gali KSW 100, ale były strongman zapewnia, że kibice znów zobaczą go w oktagonie. - W zawodowym sporcie jestem spełniony, już niczego nikomu nie muszę udowadniać. Zdrowie i chęci do treningów są. I to jest najważniejsze - mówił Pudzian.

Kiedy w 2009 roku Mariusz Pudzianowski zaczynał swoją przygodą ze sportami walki, został dokładnie przebadany i zmierzony na warszawskim AWF. Dr Stanisław Kuźmicki analizował wtedy zależności między budową ciała a predyspozycjami do różnych dyscyplin sportu, głównie sztuk walki. Wyniki pomiarów ciała Pudzianowskiego były zaskakujące! Okazało się, że Pudzian to prawdziwy fenomen! Co odkrył naukowiec? O tym dowiesz się pod naszym quizem.

Mariusz Pudzianowski jest zawodnikiem MMA już od 15 lat, a jako wielka gwiazda KSW zarabia ogromne pieniądze. Kiedy przygotowywał się do debiutu w sportach walki, mało kto się spodziewał, że Pudzian przez tak długi czas będzie elektryzował kibiców swoimi kolejnymi pojedynkami. Dr Stanisław Kuźmicki przebadał wtedy organizm Pudzianowskiego. I był zaskoczony wynikami swoich pomiarów. - Z moich analiz wynika, że pan Mariusz Pudzianowski jest wręcz stworzony do sportów walki - mówił dr Stanisław Kuźmicki "Super Expressowi" jeszcze przed walką Pudziana z Marcinem Najmanem, prezentując nam wyniki swoich badań. - To badania antropometryczne. Polegają na dokładnych pomiarach części ciała. Mierzę kości, tkankę tłuszczową, mięśnie, stosunek wzrostu do wagi itp. - wyjaśniał naukowiec.

Mariusz Pudzianowski został dokładnie przebadany i zmierzony. - Wynik tych szczegółowych wyliczeń pozwala mi umieścić danego człowieka na somatogramie - dodał dr Kuźmicki, demonstrując swój przypominający diament wykres. Na jego trzech końcach umieszczone były zdjęcia Pudzianowskiego, potężnego zawodnika sumo i szczupłej modelki. - To trzy ekstremalne typy - tłumaczył dr Stanisław Kuźmicki. - Zmierzyłem uczestników mistrzostw świata w judo i zapasach. Okazało się, że ci najlepsi mieli bardzo podobne wyniki, inne niż zawodnicy przeciętni. Jednak jeden z tych wojowników miał rezultat zupełnie inny. Chodzi o Aleksandra Karelina - zdradził naukowiec. Jakiego odkrycia dokonał, badając i mierząc ciało Pudzianowskiego?

Aleksander Karelin, do którego dr Stanisław Kuźmicki porównał Mariusza Pudzianowskiego, był genialnym rosyjskim zapaśnikiem. Zdominował swoją kategorię wagową, zdobywając seryjnie tytuły mistrza świata (9 razy) i olimpijskiego (w Seulu, Barcelonie i Atlancie). - Kiedy zmierzyłem Karelina, okazało się, że ma niezwykle szerokie nasady kostne, łokcie i kolana. Do tego doszła potężna muskulatura i niesamowicie niski poziom tkanki tłuszczowej - zdradził dr Kuźmicki. - Pewnie to te cechy pozwoliły mu tak dominować - dodał. Kiedy Pudzianowski zaczął przygotowywać się na obiektach warszawskiego AWF do walki z Marcinem Najmanem (11 grudnia 2009 r.), naukowiec nie mógł przegapić takiej okazji. - Pan Mariusz zgodził się, żebym go zmierzył. Wynik pomiarów był zaskakujący! Niemal identyczny jak rezultat Karelina! - ujawnił "Super Expressowi" dr Kuźmicki.

Mariusz Pudzianowski nie jest zatem zwykłym "mięśniakiem", nadającym się jedynie - jak kpił z niego Marcin Najman - "do noszenia ziemniaków". - To prawdziwy fenomen. Ma znakomite predyspozycje genetyczne do tego, żeby być mistrzem sportów walki - oceniał dr Stanisław Kuźmicki. - Inni ludzie mogliby całe życie spędzić na siłowni, ale nie dorównają Pudzianowskiemu pod względem warunków fizycznych, z tym trzeba się urodzić.

Nie oznacza to jednak, że Mariusz Pudzianowski był skazany na sukces w MMA. Na początku kariery w sportach walki Pudzian miał ogromne problemy z kondycją. Kiedy walka toczyła się dłużej, zupełnie opadał z sił. Dr Stanisław Kuźmicki jeszcze przed jego debiutem w KSW przepowiadał takie kłopoty. - To atleta doskonale przystosowany do ekstremalnych obciążeń, ale w krótkim czasie - tłumaczył wtedy dr Kuźmicki. - Jeżeli ten wysiłek potrwa dłużej, to jego organizm przy takiej masie może nie wytrzymać kondycyjnie. Dlatego powinien jak najszybciej załatwić sprawę - doradzał wtedy naukowiec, a Pudzianowski w debiucie błyskawicznie zdemolował Marcina Najmana.