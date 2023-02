Mateusz Borek poszedł na konferencję FAME MMA 17. Ocena zadym nie pozostawia żadnych złudzeń

Boxdel wyciągnął niepokojące materiały na Pawła Jóźwiaka! To nagranie zobaczyła cała Polska, zrobiło się gorąco

Mateusz Borek jest jednym z najpopularniejszych polskich dziennikarzy i komentatorów. Nie boi się jednak próbować nowych rzeczy. Od czasu do czasu pojawia się na galach freak-fightowych. W środowy wieczór, 1 lutego, pojawił się na drugiej konferencji przed galą. Jak ocenił to, co działo się podczas tego specyficznego wydarzenia? Dymów nie brakowało!

Mateusz Borek po konferencji FAME 17: Zamawiam bilety do teatru

Dziennikarz i komentator z szerokim uśmiechem na twarzy przyznał, że musi wyrównać stan umysłu po szalonej konferencji. Nie brakowało uderzeń, szarpanin i wyzwisk. - Przede wszystkim wracam do hotelu i zamawiam bilety do teatru na niedzielę, bo muszę wyrównać stan umysłu - powiedział w rozmowie z kanałem 6PAK.tv na YouTube Mateusz Borek, nie ukrywając szerokiego uśmiechu.

Przypomnijmy, że na konferencji "BOXDEL" uderzył Pawła Jóźwiaka. Amadeusz Ferrari wyzywał się też z Kamilem Łaszczykiem. Padały naprawdę mocne słowa.

Kiedy gala FAME MMA 17? Kto walczy?

Gala FAME MMA 17 odbędzie się w piątek 3 lutego. Początek gali zaplanowany około godziny 20:00. Wydarzenie odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kamilem Łaszczykiem.

Wcześniej w klatce wystąpią Paweł Jóźwiak z BOXDEL-em, Piotr Szeliga z Marcinem "Polish Zombie" Wrzoskiem, Sebastian Fabijański z raperem "Wac Toja".