Mocarne starcie na KSW 85! Salahdine Parnasse zmierzy się z Robertem Ruchałą

Podwójny mistrz KSW, Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub), stanie do obrony tytułu kategorii piórkowej podczas gali XTB KSW 85. 19 sierpnia Francuz zmierzy się z dzierżącym pas tymczasowy Robertem Ruchałą (9-0, 1 KO, 3 Sub). Polak skrzyżuje rękawice z Parnasse’em przed własną publicznością w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Parnasse vs. Ruchała na KSW 85! Mocarne starcie na karcie walk gali w Nowym Sączu

Robert Ruchała po raz drugi w karierze będzie miał okazję zawalczyć w swoim rodzinnym mieście. W ostatnim pojedynku stoczonym z Nowym Sączu reprezentant Grapplingu Kraków pokonał w emocjonującej konfrontacji doświadczonego Damiana Stasiaka. Walka ta została wybrana najlepszym pojedynkiem gali KSW 75 i otworzyła Robertowi drzwi do starcia o pas, do którego doszło w marcu roku 2023. Robert stanął do rywalizacji z Lom-Alim Eskievem, pokonał go na mistrzowskim dystansie i zdobył tymczasowy pas wagi piórkowej.

Francuz z kolei jako pełnoprawny mistrz dwóch kategorii wagowych wraca do akcji, aby stanąć do rywalizacji w obronie pasa wagi piórkowej. Walka Salahdine Parnasse - Robert Ruchała będzie najważniejszym pojedynkiem gali, która odbędzie się 19 sierpnia w Nowym Sączu.