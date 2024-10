Najman ogłosił to oficjalnie. Pochwalił się wszystkim przed fanami, od razu spłynęły gratulacje

Nie do wiary, jak Marcin Różalski wyglądał bez tatuaży! To naprawdę "Różal". Aż trudno go rozpoznać bez tuszu zdobiącego jego ciało

Marcin Najman to jedna z ikon freak-fightów w Polsce. Pięściarz przygodę z MMA zaczynał jeszcze w KSW, a później coraz bardziej skręcał w stronę niestandardowych zestawień na galach freak-fightowych. Brał udział w kilku galach FAME MMA, które w tamtym czasie dopiero się rozwijało. Później związany był z własną federacją MMA-VIP, High League, a ostatnio był jedną z największych gwiazd CLOUTMMA, które zostało jednak ostatecznie przejęte przez FAME MMA. Tak samo Marcin Najman, który z FAME pokłócił się po tym, jak faulował Don Kasjo w walce bokserskiej na FAME 8, wrócił w końcu do tej organizacji i zrobił do udanie, nokautując Tomasza Olejnika na gali FAME: The Freak. Jednak to nie jedyny sukces Najmana, jaki udało mu się osiągnąć w ostatnim czasie.

Marcin Najman pochwalił się najnowszą piosenką!

Jak się okazało, Marcin Najman zajmował się też... muzyką. Mało kto może pamiętać, że „El Testosteron” ma wykształcenie w tym kierunku, a teraz pochwalił się on swoją najnowszą produkcją. We wtorek, 8 października, ukazał się najnowszy utwór Marcina Najmana pod tytułem „Jest jak jest”. Odpowiadał on w nim za tekst, wokal i gitarę basową, do tego w utworze wystąpili inni artyści: Paul Gavlic i Wojciech Pilichowski odpowiadali za produkcję, a także za dodatkowe wokal i gitarę basową, na perkusji zagrał natomiast Kacper Kaczyński. Jest to oficjalna premiera, utworu, ale jego część można było usłyszeć podczas wyjścia Najmana do klatki na gali FAME: The Freak. Fani od razu pogratulowali Najmanowi udanej produkcji! „Sztos Cesarzu”, „Piosenka od razu wpadła w ucho od wejścia na FAME MMA Uwielbiam. Pozdrawiam Cesarza”, „Ogień”, „Cudownie Cesarzu” – czytamy w komentarzach.