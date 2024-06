Natan Marcoń okrutnie o Pudzianowskim. Nazwał go przegrywem i zmasakrował publicznie. Wyśmiał go niemożebnie

Marcin Najman niespodziewanie zwrócił się do fanów i ogłosił, że jego misja dobiegła końca! "Zrobiłem, co mogłem". Specjalnie nagranie

Natan Marcoń stał się chyba najbardziej popularną postacią we freak-fightach. Fani wszelkich programów przed galami wyczekują właśnie na tego zawodnika, bo trzeba przyznać, że robi wielkie show. Potwierdziło się to przed CLOUTMMA 5, kiedy co chwila podgrzewał atmosferę i przede wszystkim dawał się we znaki Denisowi Załęckiemu, ale nie miał litości również dla swojego rywala, Cameraboy'a. W klatce Marconiowi nie poszło już tak dobrze jak na konferencjach, ale pokazał, że jest wytrwały i choć kilku potężnych ciosów dotrwał do końca pojedynku.

Marcoń przegrał na punkty, ale wielu kibiców było zachwyconych poziomem walki. Widocznie zawodnik nie ma dość kolejnych wyzwań i w mediach społecznościowych zaczepił kolejną postać. Tym razem na celownik wziął sobie Krystiana Pudzianowskiego, młodszego brata Mariusza. Marcoń umieścił dość ostry wpis dotyczący 43-latka.

- Wyobraź sobie że twoje nazwisko to PUDZIANOWSKI – masz 43 lata i próbując się w 10000 dziedzinach – nadal jesteś nasterydowanym śmieciem w cieniu swojego brata. Jeb*** przegryw - napisał Marcoń. Czyżby to były podwaliny pod kolejną walkę Marconia? Krystian Pudzianowski trzykrotnie wystąpił na galach MMA, ale ostatni raz miało to miejsce w 2021 roku.