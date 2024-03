Nie do wiary, co stało się z ciałem 34-letniego Artura Szpilki! Zdębieliśmy po ujrzeniu gwiazdora KSW bez koszulki. Konkretna krata

Serce zaczęło nam bić jak szalone po tych słowach Mameda Khalidova. Podjął ważną decyzję. Przekazał to kibicom

Fani Artura Szpilki i Arkadiusza Wrzoska długo musieli czekać na stracie byłego pięściarza oraz byłego gwiazdora federacji Glory. Już w maju jednak Szpilka i Wrzosek staną naprzeciwko siebie w klatce podczas gali KSW 94, która odbędzie się w Ergo Arenie. „Szpila” w pocie czoła przygotowuje się do tego, aby zaprezentować w maju jak najlepszą formę i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Były pięściarz pokazał na swoim Instagramie krótkie wideo, na którym odsłonił swój tors. Efekt wielu może zaskoczyć.

Już przed ostatnią walką z Mariuszem Pudzianowskim, która odbyła się w czerwcu 2023 roku podczas XTB KSW Colosseum 2, Artur Szpilka mógł pochwalić się świetną formą fizyczną, jednak niedługo później musiał poddać się operacji, która wykluczyła go na kilka tygodni z jakiejkolwiek aktywności fizycznej. W tym czasie Szpilka nie zmarnował osiągniętych wcześniej efektów i po powrocie do pełnych treningów wzniósł swoją formę na kolejny poziom, co przełożyło się m.in. na niski poziom tkanki tłuszczowej oraz bardzo dobrze widoczną kratkę na brzuchu pięściarza.