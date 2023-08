W ostatnich latach kariera Conora McGregora nie idzie z pewnością w taki sposób, jak życzyłby sobie tego irlandzki zawodnik. Gwiazdor federacji UFC od 2018 roku stoczył zaledwie cztery walki, z czego przegrał aż trzy z nich, ustępując Chabibowi Nurmagovedowi oraz dwukrotnie przegrywając z Dustinem Poirierem. "The Notorious", który jednak nie próżnuje na siłowni i zmienił się nie do poznania wygrał jedynie z Donaldem Cerronem w 2020 roku, co było jego ostatnim zwycięstwem do tej pory. Irlandczyk, jak widać, znalazł sobie nowe zajęcie, do którego zaciągnął swojego 6-letniego synka Conora McGregora Jr.

Zaledwie 6-letni synek Conora McGregora już ćwiczy sporty walki! "The Notorious" wszystko pokazał

Sporty walki odgrywają ogromną rolę w życiu Conora McGregora i można było się spodziewać, że "The Notorious" będzie chciał zarazić swoją pasją również któregoś ze swoich potomków. Okazuje się, że najstarszy synek Irlandczyka już ostro trenuje ze swoim tatą i trzeba uczciwie przyznać, że idzie mu naprawdę dobrze, co potwierdza ostatni post Conora w mediach społecznościowych.

Niewiarygodne, co Conor McGregor wyprawia ze swoim zaledwie 6-letnim dzieckiem! Nagranie wideo nie pozostawia żadnych złudzeń

"The Notorious" już od jakiegoś czasu dzieli się krótkimi filmikami, na których widać jego wspólne treningi z 6-letnim synkiem, na których Conor McGregor Jr. uczy się wyprowadzać ciosy. Jak widać na ostatnim opublikowanym nagraniu, najstarszy z synów Irlandczyka radzi sobie coraz lepiej i wykonywanie kolejnych kombinacji wychodzi mu lepiej, niż niejednemu amatorowi, który uczestniczy w freak-fightowych galach.

