Niezwykłe słowa gwiazdy KSW o Mamedzie Khalidovie. Radosław Paczuski o wielkich zasługach legendarnego wojownika

Gala XTB KSW 78 już w sobotę 21 stycznia. W Szczecinie w co-main evencie Radosław Paczuski zmierzy się z bohaterem lokalnej publiczności, Tomaszem Romanowskim. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że zwycięzca tego starcia ma bić się o pas KSW w kategorii średniej.

KSW 78: Paczuski - Romanowski eliminatorem do pasa?

Paczuski zdradził, że zwycięzca starcia ma mierzyć się o pas wagi średniej z Pawłem Pawlakiem, który pokonał Toma Breese'a na KSW 76 w Grodzisku Mazowieckim.

- Wygrany z naszego pojedynku będzie walczył w połowie roku z Pawlakiem, jeśli dobrze rozumiałem. Breese - Pawlak to był jeden eliminator, nasza walka jest drugim - przyznał Paczuski na kanale KOLOSEUM.

Zwycięzca pasa KSW zmierzy się z Mamedem Khalidovem?

Zdaniem Radosława Paczuskiego, Mamed Khalidov to taka legenda, że nie musi przebijać się w rankingach, by mierzyć się o pas.

- Jeśli chodzi o Mameda, to jest legenda. Nie musi się przebijać w rankingach, by walczyć o pas. Jemu taka walka zawsze się należy! Być może plan KSW jest taki, żeby zwycięzca pasa mistrzowskiego stoczył pierwszą obronę pasa z Mamedem Khalidovem. Być może tak to będzie wyglądało. To moje przemyślenia. Mamed zawsze na to zasługuje. Zdobywca pasa zasłużyłby na taki pojedynek - dodał.