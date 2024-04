Partnerka Krzysztofa Radzikowskiego jednym zdjęciem wywołała ogromne poruszenie. W komentarzach szaleństwo. Wszystko przez urodę kobiety

Prawda o tym, jak naprawdę pracuje się z Mariuszem Pudzianowskim dla wielu będzie szokiem. Wszystko widać jak na dłoni. Tak to wygląda za kulisami

Gdy Mateusz Gamrot ogłosił to publicznie, rozpętała się burza. Wystarczyło kilka słów! Ogromne poruszenie w sieci

Od kiedy Krzysztof Radzikowski stał się jednym z gwiazdorów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV i zyskał ogromną popularność, co jeszcze bardziej spotęgowało założenie kanału "Strong Ekipa" na YouTube, fani byłego siłacza mogą zaglądać niemalże we wszystkie aspekty życia swojego idola i dowiedzieć się m.in., co dzieje się w jego domu, jak życie jego rodzina oraz jak Radzikowski wyglądał, kiedy był niemowlakiem. Były strongman postanowił skorzystać z ciepłych dni kwietnia i wybrał się ze swoją partnerką aż nad polskie morze, a zdjęciem z tego wypadku podzielił się oczywiście w mediach społecznościowych. Uroda kobiety nie po raz pierwszy wywołała zamieszanie w sieci.

Zobaczcie, jak mieszka Krzysztof Radzikowski, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Michalina Pyszkiewicz, która od lat związana jest z Krzysztofem Radzikowskim niejednokrotnie pod zdjęciami z gwiazdorem Gogglebox TTV mogła naczytać się wielu komplementów na swój temat - szczególnie po pokazaniu ciążowego brzuszka. Tym razem nie było inaczej i internauci od razu dali do zrozumienia Radzikowskiemu, że ten ma u swojego boku przepiękną kobietę. - Śliczną ma pan partnerkę - napisał krótko jeden z użytkowników Instagrama rozpływając się nad urodą Pyszkiewicz. - Bardzo ładna kobieta - dodała jedna z fanek gwiazdora Gogglebox TTV.

Sonda Czy FAME dobrze zrobiło rezygnując z Krzysztofa Radzikowskiego? Tak, nie nadawał się do tego Nie, to błąd