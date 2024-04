Piersi Marianny Schreiber wywołały burzę w Internecie! Po tych zdjęciach zaczęła tłumaczyć się fanom

Marianna Schreiber chętnie eksponuje dekolt. Dostała masę pytań

Marianna Schreiber mocno zaskoczyła, dołączając do Clout MMA, które wcześniej mocno krytykowała. Zdaje się jednak, że żona Łukasza Schreibera, polityka PiS, szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Choć jej walka z Gohą Magical nie doszła do skutku na Clout MMA 4, to wszystko wskazuje na to, że odbędzie się ona po prostu nieco później, a konflikt między obiema zawodniczkami bardzo się zaognił. Marianna Schreiber jednak w swoich mediach społecznościowych nie tylko odpowiada na zaczepki Gohy, ale też publikuje sporo odważnych zdjęć, które wywołały dużo zamieszania.

Marianna Schreiber powiększyła piersi? Stanowcza odpowiedź

Marianna Schreiber niedawno zaczęła publikować swoje zdjęcia, na których mocno eksponuje swój dekolt. Okazuje się jednak, że fani zaczęli podejrzewać, że zawodniczka Clout MMA powiększyła swoje piersi! – Przecież nawet jak nie masz bielizny, biust jest uniesiony. Implanty jak nic! Mam to wiem, jak wyglądają – napisała jedna z użytkowniczek. W końcu sama zainteresowana postanowiła odpowiedzieć na te insynuacje. – Przecież już mnie trochę znacie i wiecie, że stety, niestety, jestem transparentna i jak coś robię, czy podejmuję się jakichś działań, czy robię jakieś zabiegi, to wam to pokazuję i o tym opowiadam. Nie mam podstaw ku temu, by cokolwiek ukrywać i mówię wam, jakie zabiegi stosowałam na twarz, itp. faktem jest, że przeszłam dużą zmianę (…) Operacja nosa bardzo zmieniła moje rysy twarzy itd., ale tak jak mówię, nie chcę w ogóle poruszać tego tematu, bo jest, tak tragiczny, ale nie mam sztucznych piersi, naprawdę – powiedziała ze śmiechem Marianna Schreiber w nagraniu opublikowanym na InstaStories.