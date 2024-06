Pilny apel Mariusza Pudzianowskiego w palącej sprawie! Te słowa nie przeszły bez echa, potężny odzew

W czasie swojej sportowej kariery, Mariusz Pudzianowski szybko zbudował olbrzymią popularność, co przełożyło się na ogromną liczbę fanów, którzy obecnie śledzą jego profile w mediach społecznościowych. O ile nie wszystkie posty i relacje wychodzą "Dominatorowi" na dobre, czego świetnym przykładem jest afera wokół meczu Polska - Austria, to gwiazdor federacji KSW dalej dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci i pokazuje, co dzieje się w jego życiu. Nie inaczej było i tym razem, kiedy Pudzianowski postanowił zwrócić się do internautów ze specjalnym apelem. Chodzi bowiem o panujące obecnie w Polsce upały i komfort zwierząt domowych, a konkretniej psów. Sam "Pudzian" jest właścicielem dwóch owczarków niemieckich, którym w gorący dzień postanowił zorganizować specjalną kąpiel.

- Pamiętajcie o swoich pieskach 🐕🐕🐕🍒🐕 aby im wodę zapewnić pełne michy w takie pożary 🔥🔥🔥🔥. i odrobinę cienia. - napisał Pudzianowski pokazując nagranie, na którym polewa swoje zwierzaki zimną wodą, aby je nieco ochłodzić. Okazuje się, że nawet w czasie, kiedy gwiazdor KSW sam nie może zadbać o komfort swoich psów, to wyznacza do tego specjalną osobę.

- Ja im zmieniam wodę w takie upały dwa razy dziennie lub mój pracownik. Nie jestem aż taki psiarz ale o swoje dbam ile mogę. - tłumaczył "Dominator". Post i apel Pudzianowskiego natychmiast spotkały się z szerokim odzewem, a internauci zaczęli pisać w komentarzach, jak oni dbają o swoje czworonogi w taki upał. - Mario basen im jakiś postaw. Nawet taki stelażowy. U mnie latają jak wściekłe tam i z powrotem - podpowiedział siłaczowi jeden z fanów.