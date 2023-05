Po słowach, jakie Boxdel usłyszał przed FAME 18, wielu załamałoby się psychicznie! Wszystko przez obcą osobę. Nie zapomni tego do końca życia

Wielu internautów oraz fanów federacji FAME MMA mogłoby być w szoku, kiedy okazało się, że Michał Baron nie rzucił swoich słów na wiatr i po ostatniej walce z prezesem federacji FEN nie zaprzestał trenować. Dzięki temu jego sylwetka jeszcze sprzed kilku miesięcy to już tylko wspomnienie, a dzisiejszy Boxdel to zupełnie inny człowiek, który wielkimi krokami zbliża się do bariery 100 kg. Okazuje się, że wpływ na jego postawę miał pewien chłopak i to, co powiedział do włodarza FAME.

Jeden z szefów freak-fightowej organizacji postanowił podzielić się teraz tą historią w mediach społecznościowych tłumacząc jednocześnie, jak doszło do jego wielkiej przemiany, którą oglądamy w ostatnich miesiącach. Boxdel miał bowiem usłyszeć, że już nigdy nie schudnie do takich rozmiarów, do jakich by chciał. To podziałało na niego bardzo motywująco.

- Pewien małolat gdy ważyłem 140 kg powiedział mi, ze nie mam co marzyć o powrocie do starego siebie i ze już nie będę sprawny jak kiedyś. To byłą najlepsza motywacja - napisał na Instagram Stories szef FAME pokazując przy okazji, że obecnie jest bardzo sprawny i może bez problemu zrobić gwiazdę. Po takich słowach wiele osób mogłoby się załamać, ale dla Boxdela to była wielka motywacja.

