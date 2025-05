Hansi Flick zdecydowanie o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego. Szybko przerwał wypowiedź

Lewandowski ma się o co martwić! Może już teraz stracić miejsce w pierwszym składzie

FC Barcelona o krok od spełnienia marzeń! To może być przepiękny wieczór

Kibice Barcelony po nieudanym dwumeczu z Interem w półfinale Ligi Mistrzów szybko się zrehabilitowali i w lidze hiszpańskiej popisali się znakomitą skutecznością w meczu z Realem Madryt. To była prawdziwa bitwa, podopieczni Carlo Ancelottiego mieli znakomity początek, ponieważ w niespełna kwadrans prowadzili już 2:0, ale to "Blaugrana" szybko przejęła inicjatywę. Barcelona rzuciła się do odrabiania strat, a po pierwszej połowie prowadzili już 4:2 po dublecie Raphinhi i dwóch bramkach Lamine Yamala i Erica Garcii. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Barcelony 4:3.

Barcelona bez Lewandowskiego. Mbappe wyprzedził Polaka

Lewandowski nie został wpuszczony na boisko w trakcie El Clasico, a po trzech bramkach Kyliana Mbappe to właśnie Francuz objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców.

LALIGA’s Golden Boot race is so close between Kylian Mbappe and Robert Lewandowski 😅There’s only three games left to decide 👀 pic.twitter.com/GJrvD2Wdj3— ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2025

Ważna informacja w sprawie Roberta Lewandowskiego! Hansi Flick rzucił te słowa od razu

Wszyscy zastanawiają się, czy Flick da szansę Lewandowskiemu, aby ten spróbował wyprzedzić Mbappe w klasyfikacji strzelców. Niemiecki szkoleniowiec powiedział dziennikarzom, jaka jest szansa na występ Polaka w czwartkowym meczu.

- Radzi sobie dobrze i jest gotowy do gry. Nie mam nic więcej do powiedzenia - rzucił trener.

Kataloński "Sport" przekazywał, że Lewandowski zostanie wystawiony do podstawowego składu. Oprócz wzmocnienia drużyny Polak ma jeszcze jeden cel, czyli wyprzedzenie Mbappe w klasyfikacji strzelców.