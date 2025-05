Grosik absolutnie bezcenny, dublet kapitana „portowców”. Pogoń za marzeniami goni, właśnie odpaliła Motor [WIDEO]

- Zadaliśmy piłkarzom jedno zadanie: mieli wypisać na ekranie trzy rzeczy, które mogą pozwolić nam skończyć sezon na podium - wyjawił przed meczem Robert Kolendowicz. - Najczęściej powtarzającym się słowem na ich ekranach było słowo „wiara”. Tej wiary u nas nie zabraknie – zapewniał trener Pogoni przed potyczką z Motorem, która była „odrabianiem zaległości” z 31. kolejki.

Wiary zdecydowanie najwięcej miał Kamil Grosicki. Kilka godzin wcześniej PZPN oficjalnie potwierdził, że w towarzyskim meczu z Mołdawią na Stadionie Śląskim (6 czerwca) „Grosik” zaliczy swój pożegnalny występ z „orzełkiem” na piersi. Ta wiadomość wręcz uskrzydliła kapitana Pogoni, który w środowy wieczór dał wyjątkowy spektakl jednego aktora.

Motor jesienią ograł niespodziewanie szczecinian 4:2, a bohaterem tamtego starcia był Michał Król, autor dubletu dla beniaminka. W rewanżu królował na murawie właśnie Grosicki. Królewskim zagraniem była jego pierwsza bramka: krótko przed przerwą – po podaniu Leonardo Koutrisa – idealnie „urwał się” skrzydłem defensywie gości. Gašper Tratnik wybrał się na – nieco absurdalny… - spacer do linii bocznej pola karnego, więc „Grosik” miał pustą bramkę: musiał tylko dobrze „zakręcić” piłkę. Zrobił to tak mistrzowsko, że młodszy o pokolenie Adrian Przyborek nawet nie odważył się zabrać mu tego trafienia!

𝐊𝐀𝐌𝐈𝐋 𝐆𝐑𝐎𝐒𝐈𝐂𝐊𝐈! 💪 Ależ pięknie to dokręcił! 🥐😍 Pogoń prowadzi z Motorem 1:0! 🔥📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/xEktmaZ0vt— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 14, 2025

Jeżeli lublinianom w przerwie w szatni marzyła się szybka odpowiedź po zmianie stron, błyskawicznie wybił im to z głowy kapitan gospodarzy. Sam sobie piłkę przez kilkanaście metrów podholował, a potem zza „szesnastki” uderzył tak precyzyjnie, że słoweński bramkarz Motoru nie mógł sięgnąć piłki, a jednocześnie ta od słupka odbiła się tak, by wpaść do siatki. To był gol numer 50. Grosickiego w koszulce Pogoni!

𝐆𝐑⚽𝐒𝐈𝐊 𝐒𝐇⚽𝐖! 🤩 Dublet kapitana Portowców! ⚓ Gospodarze prowadzą 2:0!📺 Transmisja meczu z Motorem w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/NlFVxW4G9t— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 14, 2025

„Grosik” oczywiście jest wart dla Pogoni każdych pieniędzy, a na nieco ponad kwadrans przed końcowym gwizdkiem publiczność przy Karłowicza żegnała go owacją na stojąco. I dopiero po zejściu kapitana, z jego cienia wyszedł tego wieczora Efthymis Koulouris.

„Pan hat-trick” nie miał tym razem szansy na takie osiągnięcie, ale przypomniał, że jest niezagrożonym kandydatem do miana króla strzelców. Trafił do siatki z 13 metrów i… w pełni usatysfakcjonowany, też podnosząc z miejsc wszystkich kibiców, mógł opuścić murawę.

Pogoń wykorzystuje błąd zawodników Motoru Lublin i prowadzi już 3:0! 💥Do siatki trafił nie kto inny, jak Efthymios Koulouris! ⚽📺 Transmisja meczu z Motorem w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/lRPeWLwH6w— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 14, 2025

Pogoń „zatarła” więc Motor, rewanżując się za jesienną porażkę, i w tabeli zmniejszyła do trzech punktów dystans do zajmującej trzecią pozycję Jagiellonii. Oba zespoły zagrają ze sobą w ostatniej kolejce, która – być może, o ile ta sprawa nie rozstrzygnie się w najbliższy weekend – zdecyduje o tym, czy w Europie zobaczmy „portowców”, czy mistrzów kraju sprzed roku.

Pogoń Szczecin – Motor Lublin 3:0 (1:0)

1:0 Grosicki 43. min, 2:0 Grosicki 52. min, 3:0 Koulouris, 75. min

Sędziował: Jarosław Przybył. Widzów: 13662.

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Lončar, Luizao, Koutris Ż – Gamboa – Grosicki (74. Smoliński), Ulvestad (63. Wędrychowski), Kurzawa (80. Klukowski), Przyborek (74. Łukasiak) – Koulouris (80. Paryzek)

Motor: Tratnik – Wójcik, Bartoš (21. Ede), Matthys Ż, Luberecki – Król (69. Samper), Wolski, Łabojko (69. Van Hoeven Ż), Scalet (69. Simon), Ceglarz – Augustin (25. Mraz)