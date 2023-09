Po tym, co zobaczyliśmy u Mariusza Pudzianowskiego, oczy wyszły nam z orbit. Niemożliwe, że tak się da. Fani zalali go komentarzami

Mariusz Pudzianowski w każdej dyscyplinie sportowej, jaką uprawiał robił wszystko, aby być najlepszym. Świetnie wyszło mu to przede wszystkim w strongmanach, gdzie przez wiele lat dominował i nie schodził z pierwszych miejsc. Nie bez powodu określano go mianem "dominatora", bo w pełni oddawało to postawę Pudzianowskiego w tej dyscyplinie sportu. Lata mijają, a zawodnik z Białej Rawskiej nie zwalnia tempa.

Pudzianowski zachwyca formą. Fani pod wielkim wrażeniem

Swoją siłę pokazuje teraz w mieszanych sztukach walki. Od dłuższego czasu jest największą gwiazdą KSW, gdzie radził sobie bardzo dobrze, ale ostatnie dwie walki zakończyły się jego porażkami. "Pudzian" nie zamierza się jednak zrażać i wciąż ciężko pracuje na siłowni, czego efekty widać w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie zachwyciło fanów.

Pudzianowski pokazał się bez koszulki i pokazał muskulaturę. Internauci określali go przede wszystkim jednym słowem - "dzik" - które określa dużą siłę. - Ale dzik... Ja pitole - czytamy w jednym z komentarzy. - Ale dzik ogromny, szacun - napisał inny internauta.