Po tym nagraniu Mameda Khalidova zbieraliśmy szczęki z podłogi. Padło nazwisko Krzysztofa Ibisza. Kibice nie mogą wyjść z zachwytu

Tomasz Piechna 10:25

Mamed Khalidov nie przestaje zachwycać. Legenda polskiego MMA choć jak na sportowca jest już zaawansowana wiekowo, nie zamierza mówić "pas" i schodzić ze sceny. Co więcej, wydaje się, że Khalidov przeżywa drugą młodość i jeszcze przez pewien czas będzie największą gwiazdą KSW. A że zawodnik nie traci zapału do treningów, widać po najnowszym nagraniu. Niektórzy porównali Khalidova do... Krzysztofa Ibisza.