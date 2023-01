Potworna tragedia w rodzinie Michała Materli. 16-letni bratanek zawodnika nie żyje, słowa legendy rozdzierają serce

Początek 2023 roku dla rodziny Michała Materli jest niebywale trudny. We wtorek 3 stycznia Norbert Sawicki w mediach społecznościowych poinformował, że w Nowy Rok o godzinie 23:00 zmarł jego 16-letni syn, Vincent Sawicki. Przyczyny śmierci chłopca nie są jednak znane. - Do końca walczył dzielnie o życie - ostatnią walkę jak to w walce musiał toczyć sam. Pomimo tego że byliśmy przy nim i lekarze tez o niego walczyli. Niestety walkę przegrał. Była to nierówna walka. Życie nie jest fair. W walce tez tak nie raz jest. Odszedł w spokoju. Z uśmiechem na ustach. Tak go zapamiętamy. Bo on właśnie tego by chciał - czytamy we wpisie Norberta Sawickiego.

16-letni bratanek Michała Materli nie żyje. Legenda pożegnała go pięknymi słowami

Wzruszający wpis pojawił się również na profilu Michała Materli. - Jeżeli można by zwrócić tobie życie morzem łez to wystarczyłyby tylko moje. Ciężko by znaleźć drugą tak młodą osobę o tylu wyjątkowych i szlachetnych cechach, która potrafiła na przekór wszystkim tak uparcie dążyć do celu i bronić swoich racji i wartości - napisał legendarny zawodnik KSW.

- Zawsze uśmiechnięty, zawsze miły i pomocny. Ciężko mi się z tym pogodzić co się stało, bo miałeś dobry plan i skrupulatnie go realizowałeś a My tylko patrzyliśmy, podziwialiśmy i kibicowaliśmy. Myślami i sercem jestem z rodzicami, bratem i rodziną. Straszenie będzie nam wszystkim Ciebie brakowało - zakończył wpis Michał Materla.

i Autor: Instagram/michal_materla