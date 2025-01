PRIME 11 RELACJA NA ŻYWO Don Kasjo - Wrzosek live za darmo. Wielki powrót Jacka Murańskiego. Gala PRIME 11 dzisiaj 11.01.2025 WYNIKI

Nie do wiary, jak Don Kasjo wygląda przed rewanżową walką z byłym mistrzem KSW! Znów zaskoczy Wrzoska na PRIME 11?

To już jedenasta impreza federacji PRIME. Włodarze postawili na bardzo głośne nazwiska, a na konferencjach nie brakowało spięć pomiędzy zawodnikami. Ewa Brodnicka w sobotni wieczór zmierzy się z siostrami Porzucek. Obie strony nie odpuszczały i co chwile padały obraźliwe słowa. Nie jest tajemnicą, że kibice najbardziej oczekują na trzy ostatnie walki. W pierwszej z nich Jacek Murański i Krzysztof Ryta zawalczą z Dominikiem Zadorą, zawodnicy będą zmieniać się co rundę. Natomiast tuż przed walką wieczoru Arkadiusz Tańcula skrzyżuje rękawice z Pawłem Jóźwiakiem.

W ostatnim pojedynku Marcin Wrzosek ponownie zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim w boksie. Takie starcie miało miejsce 20 listopada 2021 roku na FAME MMA, wówczas górą był Don Kasjo po decyzji sędziów.

Walka wieczoru: Kasjusz „Don Kasjo” Życiński – Marcin Wrzosek

Arkadiusz Tańcula – Paweł „Prezes” Jóźwiak

Jacek Murański & Krzysztof Ryta – Dominik „Japoński Drwa” Zadora

Adam Soroko – Bartosz Szachta

„Robalini” & Jaś Kapela – Daniel „Dags” Szwaba

Karolina Porzucek & Paulina Porzucek – Ewa „Kleo” Brodnicka

Bartosz „Noras” Iwanowski – Janusz „Janusz ze Złomowiska” Pawłowski

Magdalena „Angel” Loskot – Karolina Dziak

Jarosław „Ninja” Sobonkiewicz – Patryk „Black Panther” Akinyeye

Mateusz „Mavs” Szczypior – Grzegorz „Hellboy” Głuszcz

