i Autor: High League Mateusz Murański nie żyje. Szokująca śmierć gwiazdy freak-fightów

Nowe informacje

Prokuratura zabrała głos w sprawie sekcji zwłok Mateusza Murańskiego. Od niej wiele zależy, krótki komentarz rzecznik prasowej

dko | KH 12:58

Mateusz Murański zmarł w wieku 29 lat. Gwiazda freak-fightów miała zostać martwa w mieszkaniu w Gdyni, a informacja o jego śmierci wstrząsnęła całym show-biznesem. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do zgonu młodego zawodnika i aktora, choć w sieci pojawiło się już mnóstwo niesprawdzonych teorii. Odpowiedź na to pytanie da sekcja zwłok, ale jak mówi "Super Expressowi" prokuratura, na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ona przeprowadzona.