Przez operacje plastyczne Marianna Schreiber zmieniła się w inną osobę! Tak wyglądała jeszcze kilka lat temu, szok

Tak przez lata zmieniała się Marianna Schreiber, co za metamorfoza!

Marianna Schreiber to postać z pewnością niezwykle interesująca, a dla niektórych wprost kontrowersyjna. Kobieta próbowała swoich sił w najróżniejszych środowiskach – jako modelka próbowała podbić program „Top model” i choć osiągnęła tam zwycięstwa, to pozostała już w świecie show-biznesu. Z pewnością pomógł jej w tym fakt, że jeszcze do niedawna tworzyła udany związek z politykiem PiS, Łukaszem Schreiberem, jednak niedawno para poinformowała o rozstaniu i planowanym rozwodzie. Zanim to się jednak stało, Marianna Schreiber próbowała sił w różnych miejscach. Założyła nawet własną partię „Mam dość 2023”, która jednak nie przeszła próby czasu i nie stanowi o polskiej polityce, a sama Schreiber nawet nie jest już w szeregach założonego przez siebie ugrupowania. Nie mniejsze poruszenie wywołało dołączenie Marianny Schreiber do freak-fightowej federacji CLOUTMMA.

Schreiber bardzo mocno krytykowała wspomniane CLOUTMMA za zorganizowanie walki z udziałem 50-letniej Gohy Magical. Później żona polityka PiS nie dość, że sama dołączyła do tej federacji, to jeszcze przystała na walkę ze wspomnianą kobietą! Do niej jednak nie doszło, ponieważ tuż przed galą Goha Magical została zatrzymana przez policję. Marianna Schreiber zajmowała się nie tylko modelingiem, polityką i sztukami walki, ale też przeszła... szkolenie wojskowe, z czego była bardzo dumna. Przez te wszystkie lata Schreiber nie tylko zmieniała zajęcia, ale też zmieniał się jej wygląd.

Całkiem niedawno Marianna Schreiber przyznała, że jeszcze trzy lata temu potrafiła się głodzić, bo nie była zadowolona ze swojego wyglądu. – Miałam wtedy duży problem z samoakceptacją swojego ciała. Każdego dnia patrzyłam w lustro i mówiłam: muszę schudnąć. Mam 176 cm wzrostu i dziś ważę 66 kg. Wtedy, w momencie, w którym widziałam siebie „grubą” w lustrze ważyłam 48 kg. – pisała na swoim profilu na Instagramie. Zmieniła też swoje podejście do solarium i makijażu. – Moja skóra była zniszczona od lat korzystania z solarium, sucha, cała w zmarszczkach, z licznymi przebarwieniami, miałam także opadające powieki. Pani doktor dwa lata temu stwierdziła, że mam cerę co najmniej 10 lat starszej kobiety. Nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo solarium zniszczyło mi skórę – wspominała w innym wpisie, gdzie porównywała siebie sprzed trzech lat i obecną. Ale to nie wszystkie jej zmiany.

Marianna Schreiber sama pochwaliła się, że przeszła operację korekty nosa, która odbyła się w maju 2023 roku. Kobieta uważa, że warto było poddać się zabiegom medycyny estetycznej, jednak bardzo mocno walczy z komentarzami na temat swoich piersi. Wiele osób zarzuca jej, że także piersi poddawała zabiegom medycyny estetycznej, czemu 31-latka stanowczo zaprzecza. W galerii powyżej zobaczysz, jak przez lata zmieniała się Marianna Schreiber.