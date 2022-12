i Autor: Tomasz Radzik / Super Express Pudzianowski - Khalidov

Skończy karierę?

Pudzianowski szczerze o końcu kariery przed XTB KSW 77. Mocna zapowiedź byłego strongmana

To walka dekady! Mamed Chalidow (42 l., 35-8-2) wraca do klatki KSW, by zmierzyć się w Gliwicach z Mariuszem Pudzianowskim (45 l., 17-7, 1 NC). Na XTB KSW 77 dojdzie do starcia dwóch ikon federacji. - Nie będę przed tobą uciekał – zarzekał się na konferencji przed walką Chalidow. - To będziemy się lać – zapowiedział „Pudzian”.