Pudzianowski - Szpilka TRANSMISJA NA ŻYWO TV XTB KSW Colosseum 2 Gdzie obejrzeć dzisiaj Pudzianowski - Szpilka TV LIVE 03.06

Pudzianowski - Szpilka TV TRANSMISJA NA ŻYWO Gdzie obejrzeć Pudzianowski - Szpilka w TV dzisiaj NA ŻYWO 03.06

Nie da się ukryć, ze starcie między Mariuszem Pudzianowskim a Arturem Szpilką jest czymś, na co czekali wszyscy fani sportów walki w Polsce. Wydarzenie zapowiadane jest jako prawdziwy gwóźdź programu gali XTB KSW Colosseum 2 , która zostanie rozegrana już 3 czerwca 2023 roku.

- Dużym faworytem jest Mariusz, nie ma dwóch zdań. Oczywiście w wadze ciężkiej może wydarzyć się wszystko, ale Szpilce trudno będzie wygrać z Pudzianowskim. On jest jak czołg. Mariusz nie będzie chciał przecież boksować z Arturem, pewnie od początku rzuci się na niego i go zdusi. Artur nie ma jednak nic do stracenia i dzięki temu łatwiej będzie mu psychicznie wyjść do klatki z Pudzianowskim - powiedział Ww rozmowie z "Super Expressem" Dariusz Michalczewski.

Pudzianowski - Szpilka STREAM LIVE w INTERNECIE TRANSMISJA ONLINE 03.06.

Walka między Mariuszem Pudzianowskim a Arturem Szpilką została zaplanowana na 3 czerwca 2023 roku. Początek gali XTB KSW Colosseum 2 rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja TV dostępna będzie tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Relacja live w internecie na sport.se.pl, zapraszamy serdecznie!