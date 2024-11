Pytanie na poziomie podstawówki przerosło Taazy'ego! Bezlitośnie wyśmiany po tej odpowiedzi

Nie do wiary, co stało się z Mamedem Khalidovem! Porównali jego wygląd z pierwszej i ostatniej gali KSW. Ogromna przemiana

"Influenceriada" bez dwóch zdań podbiła serca internautów, którzy w pełnym skupieniu oglądają potyczki zawodników federacji FAME w teleturnieju, gdzie sprawdzana jest ich wiedza z wszelakich dziedzin - od przedmiotów szkolnych, po wiedzę z internetowych memów, aż po zagadki logiczne. W przeszłości uwagę fanów przykuwały odpowiedzi Alana Kwiecińskiego, który potrafił stwierdzić chociażby, że rodzynki biorą się z drzewa. Tym razem show skradł Taazy. Przyszły rywal "AJ'a" na FAME 23 musiał zmierzyć się z pytaniem z biologii, na poziomie podstawówki i na swoje nieszczęście poległ. Jego odpowiedź była tak zła, że pozostali uczestnicy wybuchli śmiechem.

Pytanie na poziomie podstawówki zagięło Taazy'ego

- Jak nazywa się proces, w którym rośliny zamieniają dwutlenek węgla na tlen? - zapytał Mataczyńskiego prowadzący program przed FAME 23 "Ulfik". - Homoglebina? - wypalił po krótki namyśle Taazy, co natychmiast spotkało się z głośnym śmiechem zgromadzonych w studiu Gawronka, Lexy, Tromby, Sequneto oraz samego Ulfika. Również widzowie na czacie nie mogli powstrzymać się od wybuchowej reakcji nie mogąc uwierzyć, co palnął właśnie Mataczyński. Oczywiście chodziło o zjawisko fotosyntezy.

Chwilę wcześniej Taazy nie poradził sobie również z pytaniem dotyczącym reprezentacji Polski. Streamer miał podać datę mistrzostw Europy, które Polska organizowała do spółki z Ukrainą. - Polska? Nigdy. Nie wiem… Była?! A to nie wiem, który to był rok, strzelę – 2020? 2019? - dopytywał w odpowiedzi Taazy, myląc się o niecałą dekadę. Euro to odbyło się w 2012 roku.