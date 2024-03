Serce zaczęło nam bić jak szalone po tych słowach Mameda Khalidova. Podjął ważną decyzję. Przekazał to kibicom

Mamed Khalidov podjął ważną decyzję. Przekazał ją kibicom. Króciutko

Mamed Khalidov inaczej wyobrażał sobie walkę z Tomaszem Adamkiem. Starcie dwóch legend polskich sportów walki na XTB KSW Epic i tak przeszło do historii i dostarczyło kibicom mnóstwo emocji, ale zakończenie pozostawiło spory niedosyt. Po trzech z sześciu rund Khalidov musiał się wycofać ze względu na kontuzję ręki. To Adamek został zwycięzcą walki, a gwiazdor KSW musiał przełknąć gorzką pigułkę. Już po walce nie ukrywał rozczarowania, a w głowie dalej ma pojedynek z "Góralem". Pięściarz zdradził to w ostatniej rozmowie z Andrzejem Kostyrą. - Dzwonił do mnie parę dni temu Mamed i mówi „Tomasz, zróbmy to jeszcze raz”. Wszystko fajnie, tylko teraz jest kolejka, bo ja mam dwie walki na FAME MMA – musisz być oczekującym - zdradził Adamek. Być może Khalidov będzie musiał w najbliższej walce skupić się na innym rywalu, bo z pewnością czeka go jakaś walka. Świadczy o tym jego najnowszy wpis.

"Trzeba odpocząć, dać się zagoić ranom i wracać!!! Tylko pytanie kiedy, gdzie i z kim?" - napisał tajemniczo Mamed w mediach społecznościowych. Dołączył do tego wymowne zdjęcie ze szczytu, z którego patrzył przed siebie w nieznany horyzont. Jego fani natychmiast poczuli dreszczyk emocji i nie mogą się już doczekać kolejnej walki idola. Na razie na pewno nie będzie to rewanż z Adamkiem, który tego samego dnia oficjalnie dowiedział się o najbliższej walce z "Bandurą" na FAME MMA 21. Ostatni rywal Khalidova stoczy kolejny pojedynek już 18 maja.