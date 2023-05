Szokująca walka na PRIME MMA. Ewa Piątkowska pobije się z mężczyzną! 70 kilogramów różnicy. Jest oficjalne potwierdzenie

tak go podsumował

Ewa Piątkowska ma za sobą fantastyczną karierę w pięściarstwie. Reprezentantka Polski miała okazję dzierżyć pas zarówno mistrzyni Europy, jak i mistrzyni świata. W karierze przegrała tylko jedną zawodową walkę, a jej pogromczynią okazała się Ewa Brodnicka. Od połowy 2021 roku Piątkowska nie występuje już jednak w ringu, a postanowiła zamienić go na klatkę. W 2022 roku zadebiutowała w MMA.

Piątkowska zmierzy się z o 70kg cięższym mężczyzną. Kolejna szokująca walka we freak-fightach

W lipcu ponownie pojawi się na gali PRIME MMA, ale tym razem weźmie udział w bardzo niestandardowej walce. Jej rywalem będzie bowiem... mężczyzna. A konkretnie influencer Adrian "Puszbarber" Salwa. Pojedynek odbędzie się w formule bokserskiej w dużych rękawicach. Piątkowska będzie musiała poradzić sobie przede wszystkim z ogromną różnicą wagi.

Jej rywal waży bowiem około 70kg więcej. - Będzie to starcie kontrastów, walka pomiędzy sporym doświadczeniem i techniką a młodością i siłą. Jesteśmy pewni, że walka, jak i jej wynik zapadnie na zawsze w historii polskich freak fightów. Różnica wagi to ok. 70 kg - czytamy w oficjalnej zapowiedzi pojedynku na PRIME MMA.