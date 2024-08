Tak mieszka Don Kasjo. Gwiazdor FAME i włodarz PRIME żyje bardzo skromnie. Mieszkanie w Gdańsku wielu zaskoczy

Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! "Muszę to powiedzieć". Ujawnił nieznane dotąd informacje o legendzie KSW

Wraz z rosnącą popularnością freak fightów w Polsce coraz głośniej zaczęto mówić o tym, ile na swoich walkach zarabiają zawodnicy bijący się dla FAME, CLOUT MMA, czy PRIME SHOW MMA. Majątek niektórych zaczął wręcz obrastać legendą, jednak rzeczywistość wcale nie jest tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać, czego doskonałym przykładem jest chociażby Arkadiusz Tańcula. Aktor przyznał niedawno, że jego konto bankowe świeci pustkami. Wielu internautów mogło mieć również zupełnie inne wyobrażenia o tym, jak żyje i mieszka Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, do pewnego momentu jeden z największych gwiazdorów FAME, a obecnie również twarz federacji PRIME SHOW MMA. Na swoich walkach Życiński zarobił ogromne pieniądze, jednak nie mieszka od w drogiej willi, a skromnym mieszkaniu na Pomorzu. Tuż przed galą FAME 22, która odbędzie na PGE Narodowym, Don Kasjo zaprosił kamery do swojego domu i pokazał, jak na co dzień wygląda jego życie. Próżno szukać tam przepychu i wielkich, nieużywanych powierzchni.

Tak wygląda mieszkanie Don Kasjo

Kasjusz Życiński zaczął oprowadzać gości z kamerą po swoim mieszkaniu, pokazując im salon połączony z jadalnią i aneksem kuchennym, łazienkę oraz swój pokój, w którym znalazły się w zasadzie jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak łóżko, biurko oraz komoda na ubrania. Don Kasjo nie mieszka jednak sam. Jak przyznał, obecnie jego lokatorami są jego młodszy brat i jego dziewczyna. Wcześniej Życiński również mieszkał ze swoim drugim bratem, jednak ten wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych.

Kasjusz Życiński mieszka bardzo skromnie. Mieszkanie w Gdańsku w zupełności mu wystarczy

Don Kasjo zaczął wyliczać, że wyprowadził się ze swojego domu rodzinnego już 17 lat temu, a w dalszym ciągu nie zgromadził zbyt wiele rzeczy. - Tam u tego najmłodszego brata jest taka duża szafa. Oni mają połowę i ja mam połowę. Do tego dwie komody - w pokoju, gdzie śpię i tutaj. Tylko tyle mam rzeczy (...) 17 lat już poza domem i mam bardzo mało rzeczy... I mnie to jara. - chwalił się Życiński pokazując swoje mieszkanie. Zobaczcie sami, jak żyje Don Kasjo, klikając w galerię zdjęć!