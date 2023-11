Takich słów o Denisie Załęckim jeszcze nie było. Paweł Jóźwiak poszedł na całość, nikt nie mógł tego przewidzieć

Zasady walki Denisa Załęckiego z Danielem Omielańczukiem były dość nietypowe, bo pojedynek miał się odbyć na zasadach bokserskich, ale po dwóch kopnięciach reguły zmieniały się na MMA. I właśnie o to było największe zamieszanie podczas starcia, bo choć Załęcki raz ewidentnie kopnął rywala, nie zgadzał się z werdyktem sędziów, że popełnił drugi faul. Dlatego też zdecydował się opuścić klatkę i dyskutował z sędziami. Ostatecznie pojedynek zakończył się zwycięstwem Omielańczuka, bo „Bad Boy” do klatki nie wrócił.

Artur Szpilka zmiażdżył Denisa Załęckiego na spotkaniu u Borka! Wbił byłemu rywalowi potworną szpilę

Sonda Czy walka Omielańczuk - Załęcki powinna zostać powtórzona? Oczywiście! Jak najszybciej Nie, to bez sensu Nie mam zdania

Jóźwiak broni Załęckiego. Niespodziewana wypowiedź prezesa FEN

Po gali spadło mnóstwo krytyki na Załęckiego, a w sieci pojawiło się wiele memów i prześmiewczych filmików z zawodnikiem w roli głównej. Mało kto stawał w obronie „Bad Boy’a”, a jedną z takich osób jest Paweł Jóźwiak. - Trzeba na to popatrzeć z drugiej strony. Ja będę bronił Denisa, bo go bardzo lubię i szanuję. Popatrzcie na to, z kim on się bije. Bił się z Arturem Szpilką, Danielem Omielańczukiem, Pawłem Tyburskim, z Mateuszem Kubiszynem. Bił się z trzema zawodowcami. Przegrał w dziwnych okolicznościach, ale samo to, że wyszedł. Wyszedł do Omielańczuka z top 15 wagi ciężkiej UFC. Okażmy jednak trochę szacunku – powiedział prezes FEN w rozmowie z portalem fightsport.pl.

Ogromne problemy Denisa Załęckiego! Klamka zapadła, sędziowie powiedzieli WETO. Wychodzą kolejne rzeczy po walce z Omielańczukiem

- To w ogóle było dla mnie chore takie zasady, że po faulach formuła będzie zmieniona na MMA. Wiadomo, że w MMA nie miał szans. Patrząc na ten pojedynek, to raz przegiął, ale była mowa o dwóch faulach. Ten drugi był taki naciągany. Miał prawo się zdenerwować. Nie wiem, jakim prawem sędziowie chcieli to na siłę przenieść do MMA. Nie dziwię się, że nie chciał się na to zgodzić. Nie chciał, żeby mu się stała krzywda – uważa Jóźwiak.