Ten szczegół z domu Marcina Najmana sprawił, że oczy wyszły nam z orbit! Od razu rzuca się to w oczy, wyjątkowo ubarwił wnętrze posiadłości

Powrót do zdrowia

Przez lata swojej sportowej kariery, Marcin Najman zyskał olbrzymią popularność i dziś trudno wyobrazić sobie fana sportów walki oraz freak fightów, który nie widziałby, jak wygląda częstochowianin. Były pięściarz, który jest również niezwykle aktywny w mediach społecznościowych doskonale wie, jak tworzyć więź ze swoimi fanami, regularnie nagrywając dla nich kolejne filmy oraz publikując w sieci posty i relacje, na których ci mogą zobaczyć m.in., jak mieszka Marcin Najman. Od niedawna zawodnik występujący dla federacji CLOUT MMA zaczął tworzyć swoje materiały w specjalnym pomieszczeniu, które od razu przykuło uwagę internautów. Wszystko ze względu na przedmioty, którymi Najman ozdobił wnętrze.

Marcin Najman wykorzystując swoją popularność często komentuje nie tylko wydarzenia, które miały miejsce w świecie sportu, ale również to, co dzieje się w polityce. Najpewniej ze względu właśnie na ten fakt, częstochowianin postanowił postawić w pomieszczeniu dwie flagi - flagę Polski oraz Unii Europejskiej. To jednak nie koniec, bo jeszcze większą uwagę internautów przykuł obraz, który znajduje się na ścianie za biurkiem, przy którym Najman nagrywa swoje materiały.

Podobnie, jak w domu Andrzeja Gołoty w Stanach Zjednoczonych, Marcin Najman postanowił zawiesić na ścianie swój portret i to pokaźnych rozmiarów. Możemy zobaczyć na nim głowę częstochowianina z przebijającą się rękawicą bokserską umieszczoną przy twarzy pięściarza.