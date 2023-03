Ujawniono drugą walkę gali XTB KSW Colosseum 2 na Narodowym! Dwóch mistrzów w akcji, grzmoty gwarantowane

Mariusz Pudzianowski uświadomił sobie bolesną prawdę przed walką z Arturem Szpilką. Gwiazdor KSW przyznał to głośno przed samym sobą

przyznał to przed sobą

Aż nas powykręcało po zobaczeniu wybryków Mameda Khalidova. Nie miał żadnych oporów, to nagranie wielu zmrozi

wielu to zmrozi

Tak 44-letni Najman świętował urodziny przed walką. W ten sposób dba, by nie przybrać kilogramów! Dla wielu to katorga

O walce Ziółkowskiego z Parnasse’em mówiło się od dawna. Obaj zawodnicy od dawna też chcieli tej konfrontacji i zostali ze sobą zestawieni na gali KSW 76. Ziółkowski musiał jednak ostatecznie wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji. W jego miejsce wszedł Sebastian Rajewski, a na szali starcia pojawił się tymczasowy pas wagi lekkiej. Parnasse wygrał ten bój przed czasem i wywalczył drugi mistrzowski tytuł.

Ziółkowski - Parnasse na gali XTB KSW Colosseum 2

Ziółkowski panuje na szczycie wagi lekkiej od grudnia 2020 roku, kiedy to wywalczył tytuł w boju z Romanem Szymańskim. W pierwszej obronie zmierzył się z Maciejem Kazieczką i poddał go w drugiej rundzie pojedynku. Kolejne dwie obrony rozegrały się na pełnym dystansie pięciu rund. Z obu starć Marian wyszedł z klatki jako zwycięzca, a jego umiejętnościom uległ Borys Mańkowski i Sebastian Rajewski. Marian jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Na swoim koncie ma ponad 30 stoczonych pojedynków, z których 25 wygrał. Ziółkowski jest na fali czterech zwycięstw z rzędu.

Stawką walki Ziółkowski - Parnasse pas mistrza kategorii lekkiej

Parnasse, mistrz KSW wagi piórkowej i tymczasowy czempion kategorii lekkiej, mocno kroczy przez świat MMA nie dając szans kolejnym rywalom. Młody Francuz zwyciężył do tej pory 17 pojedynków i tylko raz musiał uznać w klatce wyższość przeciwnika. W 2021 roku przegrał starcie z Danielem Torresem, ale kilka miesięcy później zrewanżował mu się w walce na gali KSW 65. W okrągłej klatce umiejętnościom Salahdine’a ulegli tak znani zawodnicy jak: Artur Sowiński, Marcin Wrzosek, Roman Szymański czy Filip Pejić. W przedostatnim boju Parnasse przerwał wieloletnią serię zwycięstw Daniela Rutkowskiego i poddał go w czwartej rundzie, a ostatni raz walczył na gali KSW 76, kiedy to zdobył tymczasowy tytuł wagi lekkiej.

KARTA WALK GALI XTB KSW COLOSSEUM 2