Pudzianowski – Hall: Ujawniono nieznaną zasadę walki na KSW 105

Mariusz Pudzianowski przygotowuje się do powrotu na galę XTB KSW 105, gdzie zmierzy się z Eddiem Hallem. To będzie pojedynek dwóch byłych mistrzów świata strongmanów. Walka Pudzianowski – Hall zbliża się wielkimi krokami. Starcie toczone będzie na dystansie dwóch rund po cztery minuty. W rozmowie z Mateuszem Borkiem na antenie „Kanału Sportowego”, Pudzianowski zdradził jedną, nieznaną wcześniej zasadę starcia.

- Jeśli po dwóch rundach starcia Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem na kartach punktowych będzie remis, dojdzie do dwuminutowej dogrywki – powiedziano.

Mariusz Pudzianowski o negocjacjach z KSW

Mariusz Pudzianowski od lat jest czołową gwiazdą organizacji KSW. Jak przyznał, rozmowy z innymi organizacjami to dla niego jedynie biznes.

- Jak zaczynaliśmy, było tylko KSW. Wyskoczyło kilku innych graczy. To jest rynek i praca. Każdy chodzi do pracy. Przychodzisz tu do pracy. Ja lubię to robić, ale to moja praca. Każdy dostaje jakieś wynagrodzenie. Czy idziesz na taśmę, czy innej pracy, każdy zarabia pieniądze i każdy chce sobie więcej zarobić – mówi Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski na antenie „Kanału Sportowego” przyznał, że ten pojedynek nie będzie czysto sportowym starciem, a freak-sportem.

XTB KSW 105: Kiedy gala?

Gala XTB KSW 105 odbędzie się w PreZero Arenie w Gliwicach. W walce wieczoru Adrian Bartosiński zmierzy się z Adrianem Grzebykiem. W karcie walk pojawi się także walka Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem, Na gali pojawi się także Artur Szpilka, którego rywalem będzie Errol Zimmerman. W klatce zadebiutuje również mistrzyni Europy w boksie Laura Grzyb.