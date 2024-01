Ukochana Szpilki dostała pytanie o dzieci. Reakcja Kamili Wybrańczyk nie pozostawiła złudzeń, to nie przejdzie bez echa

Artur Szpilka brutalnie zaorał Denisa Załęckiego. Pocisnął mu tak, że aż nas ciarki przeszły. Zero litości

Drugiej takiej pary w polskich sportach walki raczej się nie znajdzie. Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są ze sobą od wielu lat i wspierają się na każdym kroku. Ukochana pięściarza towarzyszyła mu w najważniejszych walkach w karierze i bardzo przeżywała zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Potem role się nieco odwróciły, kiedy to Wybrańczyk postanowiła spróbować swoich sił w MMA. Sporty walki niewątpliwie przyniosły parze popularność, ale oboje dbają o swój wizerunek w mediach społecznościowych.

Wybrańczyk wprost o dziecku ze Szpilką

Zarówno Wybrańczyk i Szpilka bardzo często publikują treści zwłaszcza na Instagramie, a ukochana pięściarza pozwala fanom na tak zwane Q&A, a więc pytania i odpowiedzi. Nierzadko pytania dotyczą życia prywatnego pary, a jeden z użytkowników tym razem postanowił zapytać o dzieci. - Może trochę zbyt prywatne pytanie, ale dlaczego nie macie dzieci? - zapytano.

Odpowiedź Wybrańczyk była dość ostra. - To teraz zadaj sobie pytanie... Co gdybym ich nie mogła mieć, a ty mi zadajesz takie pytanie? Pytać "czemu nie macie dzieci" to jakby pytać "czy po zjedzeniu fasoli chcesz mieć wzdęcia". Zjadłaś, więc musisz uwolnić gazy! - odpowiedziała wybranka Artura Szpilki i na koniec dodała emotkę pokazującą wymioty. Można się spodziewać, że wypowiedź Wybrańczyk będzie szeroko cytowana.