Wielka zapowiedź Sławomira Peszko przed galą CLOUT MMA 1! Wykorzystał swoje kontakty, tego jeszcze nie było

W ostatnim czasie w świecie freak-fightów dzieje się bardzo dużo. Federacja FAME MMA odpaliła prawdziwą bombę i ogłosiła, że ich nowym zawodnikiem został Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, do którego od razu kilka słów skierował Marcin Najman, a w walce wieczoru gali CLOUT MMA 1 dojdzie do pojedynku Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem. Ściągnięcie do nowej federacji byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej to przede wszystkim zasługa Sławomira Peszki, który ma w tej dyscyplinie ogromne kontakty. Okazuje się, że już zaczął je wykorzystywać.

Sławomir Peszko już uruchomił swoje kontakty! Ważne słowa tuż przed galą CLOUT MMA 1

Okazuje się bowiem, że Tomasz Hajto to nie jedyny, a na pewno nie ostatni piłkarz, który będzie miał okazję sprawdzić się w sportach walki i klatce freak-fightowej organizacji. Goszcząc w programie "Foot Truck" Sławomir Peszko wyznał bowiem, że już ponad dziesięciu piłkarzy usłyszało od niego propozycję stoczenia walki w klatce. Zdecydowana większość z tego grona jest na tak.

- Nie chcę rzucać nazwiskami, ale zaprosiłem ponad dziesięciu piłkarzy do walki w CLOUT MMA i w tym gronie ośmiu jest zainteresowanych mocno - wyznał ambasador federacji CLOUT MMA ujawniając niejako, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych piłkarzy, którzy zwiążą się z organizacją.