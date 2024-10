Zatkało nas, kiedy waga Fornala wyszła na jaw! Ta wartość szokuje. YouTuber od kebabów nie chciał ujawniać tych informacji

Wstrząsnęło nami po zobaczeniu, co dzieje się z Mamedem Khalidovem! Tego nie da się zakryć. Do walki coraz bliżej i takie obrazki

Federacja PRIME SHOW MMA przygotowuje się do swojej jubileuszowej, dziesiątej gali i już przed pierwszą konferencją promującą wydarzenia, na profilach w mediach społecznościowych organizacji zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o tym, kto pojawi się na karcie walk PRIME X. Jedną z par tworzyć będą Mateusz Fornalski oraz Bartosz Iwanowski. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się słusznymi rozmiarami, co już na początku konferencji wywołało pytanie o to, ile właściwie "Noras" i Fornalski wniosą do oktagonu podczas swojego pojedynku. To było jedynie punktem wyjścia o to, aby zapytać influencera znanego z recenzji lokalów przede wszystkim serwujących kebaby, aby zapytać o to, ile sam wnosi na wagę. Fornalski szybko odparł "pomidor" oraz "nieważne", ale jego rywal nie miał zamiaru zostawiać tego pytania bez odpowiedzi i ujawnił te informacje.

- No co? Masz problem przyznać się, że ważysz 217 kilo grubasie i nic z tym nie chcesz zrobić człowieku?! - dopytywał poirytowany małomównością Fornala "Noras" rzucając publicznie, ile dokładnie ma wnosić na wagę jego najbliższy rywal, z którym zmierzy się już 26 października w Hali KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas jubileuszowej gali PRIME X.

O ile Fornalski oficjalnie nie potwierdził, że faktycznie tyle waży, to już od dawna można spotkać się z informacjami mówiącymi o tym, że Fornal TV waży ok. 200 kilogramów. Chwilę później rywal Norasa przyznał jednak, że obecnie jest on na diecie, która ma przygotować go do walki i spożywa każdego dnia 2500 kcal, a także uczęszcza regularnie na treningi, które mają za zadanie m.in. poprawić jego wydolność.

